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OHAL’i eleştirdi

OHAL’i eleştirdi
CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kılıçdaroğlu'nun, MYK'da yaptığı değerlendirmede OHAL'in üçüncü kez uzatılmasına tepki göstererek "6 aydır OHAL var, ne oldu? Terör mü azaldı, cinayetler mi bitti, ekonomi mi düzeldi" dedi. Toplantıda önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak anayasa değişikliğine karşı yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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