Namlunun ucunda

yeni yılın ilk dakikalarını acıyla karşıladı.Ardından kaçtı. Polis kan lobisinin uşağı olan haini yakalamak için operasyonları yoğunlaştırdı. Kalleş saldırı da hayatını kaybeden 39 kişi son yolculuğuna uğurlandı.Onlardan biri de Reina 'nın ortağı Ali Ünal'dı. Terörist in Reina'ya girerken çekilmiş güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanmıştı.Görüntülerde, terörist ateş ede ede Reina'nın kapısına ulaşmıştı. Bu sırada bir kişi kaçmak isterken ayağı çite takılıp yere kapaklanmıştı. Cani, bu kişinin arkasından kurşun yağdırıp içeri dalmıştı.Ölümden son anda kurtulan Ünal, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı:Ancak inanılmaz gürültüler duydum. Uçaksavar mermisi gibi dehşet vericiydi. Zannettim ki havai fişek atılıyor. Bu sırada kapıda kaçışan arkadaşlarımızı gördüm. Kafamı uzattığımda yanımda bir soba ve o sobada patlayan mermileri hissettim. Kendimi kapıdaki çitin üzerinden atıp içeri geçmeyi düşündüm. Ama ayağım takıldı, yere yuvarlandım.Reina'nın ortaklarından olan Ali Ünal, o geceyle ilginç bilgiler de paylaştı. Mekanda 700 kişinin bulunduğunu anlattı. Ardından şu açıklamayı yaptı: "Çoğu insanlar depolarımıza, merdiven altlarımıza, yazlık restoran kısmındaki mutfaklara saklanabildiler. Reina'nın her tarafında farklı kapılar olduğu için insanlar kaçma fırsatı buldu. Yani dört bir yana kaçışan insanlar mekanın her yerinden dışarı çıkabildi." DEAŞ 'lı terörist etrafı tarayarak Reina'ya doğru yürümeye başladı. Bunu gören Ali Ünal, çitten atladı.Terörist önce kapıdaki güvenliği hedef aldı. Ardından yere kapaklanan Ünal'a kurşun yağdırdı.Ünal'I öldü sanan cani, mekanın içine daldı. Bu sırada kapıdaki diğer güvenlik görevlileri ile polis memurunu vurdu.