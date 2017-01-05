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Namlunun ucunda

Kan lobisinin tetikçisi olan ’lı ’yı bastı. yaptı. Dehşetten kıl payı kurtulan mekanın ortağı Ali Ünal ise o anları şöyle anlattı: anında kapıdaydım. İnanılmaz bir gürültü duydum. Zannettim ki havai fişek atılıyor. Bu sırada dışarıdaki sobada patlayan mermileri hissettim. Kendimi çitin arkasına attım. Ayağım takıldı ve düştüm... sırtımdan ateş etti. Ancak düştüğümü görünce beni vurdu sanıp içeri yöneldi

Namlunun ucunda
İstanbul yeni yılın ilk dakikalarını acıyla karşıladı. Üst aklın beslediği DEAŞ'lı hain, Boğaz'da yer alan Reina adlı gece kulübünü bastı. Katliam yaptı. Ardından kaçtı. Polis kan lobisinin uşağı olan haini yakalamak için operasyonları yoğunlaştırdı. Kalleş da hayatını kaybeden 39 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Karanlık gecenin tanıklarının gözlerinde ise katliamın dehşeti vardı. Onlardan biri de 'nın ortağı Ali Ünal'dı. in Reina'ya girerken çekilmiş güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanmıştı.

PİTBULL GİBİYDİ
Görüntülerde, terörist ateş ede ede Reina'nın kapısına ulaşmıştı. Bu sırada bir kişi kaçmak isterken ayağı çite takılıp yere kapaklanmıştı. Cani, bu kişinin arkasından kurşun yağdırıp içeri dalmıştı. İşte Reina'nın ortağı Ali Ünal, çite ayağı takılıp düşen kişinin kendisi olduğunu açıkladı. Ölümden son anda kurtulan Ünal, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "Reina'ya gittiğimde bir arkadaşım telefon açtı. Bu sırada dışarıdaydım. Sırtımı Reina'nın kapısına yasladım ve telefonda konuşmaya başladım. Ancak inanılmaz gürültüler duydum. Uçaksavar mermisi gibi dehşet vericiydi. Zannettim ki havai fişek atılıyor. Bu sırada kapıda kaçışan arkadaşlarımızı gördüm. Kafamı uzattığımda yanımda bir soba ve o sobada patlayan mermileri hissettim. Kendimi kapıdaki çitin üzerinden atıp içeri geçmeyi düşündüm. Ama ayağım takıldı, yere yuvarlandım. O sırada saldırgan bana ateş etti. Mermiler 10-25 cm üzerimden geçti. Öldüğümü sanıp içeriye girdi. Saldırgan eğitimli bir pitbull köpeği gibiydi."

MUTFAKTA SAKLANDILAR
Reina'nın ortaklarından olan Ali Ünal, o geceyle ilginç bilgiler de paylaştı. Mekanda 700 kişinin bulunduğunu anlattı. Ardından şu açıklamayı yaptı: "Çoğu insanlar depolarımıza, merdiven altlarımıza, yazlık restoran kısmındaki mutfaklara saklanabildiler. Reina'nın her tarafında farklı kapılar olduğu için insanlar kaçma fırsatı buldu. Yani dört bir yana kaçışan insanlar mekanın her yerinden dışarı çıkabildi."



1) Ünal, caniyi fark edip çitten atladı
'lı terörist etrafı tarayarak Reina'ya doğru yürümeye başladı. Bunu gören Ali Ünal, çitten atladı.



2) Bu sırada kapıya ulaşan terörist, Ünal'ı kurşunladı
Terörist önce kapıdaki güvenliği hedef aldı. Ardından yere kapaklanan Ünal'a kurşun yağdırdı.



3) Ünal yere düşünce onu öldü sanıp mekana daldı!
Ünal'I öldü sanan cani, mekanın içine daldı. Bu sırada kapıdaki diğer güvenlik görevlileri ile polis memurunu vurdu.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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