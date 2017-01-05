Yol Durumu
  1. Maganda kurşunuyla TEOG şampiyonu!
  2. Yeşim’i kaybettik

Mucizelere gebe

Esma Özdamar, iki yıl önce yakalandığı kolon kanserini yendi. Eski sağlığına kavuştuktan sonra da ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Genç kadın, “Benim durumumda olanlar asla umudunu kaybetmesin” dedi

Mucizelere gebe
Samsun'da yaşayan Esma Özdamar, 2 yıl önce rahatsızlandı. Eşi Bayram Özdamar'ı da yanına alıp hastaneye gitti. Genç kadına 'kolon kanseri' teşhisi konuldu. Hastalığı öğrenen çift adeta yıkıldı. Özdamar, geçirdiği ameliyattan sonra 6 ay kemoterapi görmeye başladı. 2 yıllık tedavinin ardından ise kanseri yenmeyi başardı. Eski sağlığına kavuşmanın sevincini yaşarken ikinci çocuğuna hamile kaldığını öğrendi. Bu haberle adeta mutluluktan havalara uçan Esma Özdamar, şöyle konuştu: "Benim gibi kansere yakalanan insanlar asla umudunu kesmesin. Artık çocuğum olacağını tahmin etmiyordum ama Allah nasip etti, hamile kaldım. Eşime ve doktoruma çok teşekkür ediyorum."

ALLAH'TAN BİR MUCİZE
İki yıl boyunca eşine destek olan Bayram Özdamar ise "Eşim, hastalığı sürecinde ikinci çocuğumuzu yapamayacağı endişesi ile çok gözyaşı döktü. Fakat Allah'tan bir mucize oldu. Önce hastalığı yendi, sonra hamile kaldı ve ikinci çocuğumuzu dünyaya getirdi. Çok mutluyuz. İnşallah bir ömür sağlıklı ve mutlu oluruz. Eşimi ve evlatlarımı çok seviyorum" diye konuştu.
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar