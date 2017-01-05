Mucizelere gebe

Samsun'da yaşayan Esma Özdamar, 2 yıl önce rahatsızlandı. Eşi Bayram Özdamar'ı da yanına alıp hastaneye gitti. Genç kadına 'kolon kanseri' teşhisi konuldu. Hastalığı öğrenen çift adeta yıkıldı. Özdamar, geçirdiği ameliyattan sonra 6 ay kemoterapi görmeye başladı. 2 yıllık tedavinin ardından ise kanseri yenmeyi başardı. Eski sağlığına kavuşmanın sevincini yaşarken ikinci çocuğuna hamile kaldığını öğrendi. Bu haberle adeta mutluluktan havalara uçan Esma Özdamar, şöyle konuştu: "Benim gibi kansere yakalanan insanlar asla umudunu kesmesin. Artık çocuğum olacağını tahmin etmiyordum ama Allah nasip etti, hamile kaldım. Eşime ve doktoruma çok teşekkür ediyorum."



ALLAH'TAN BİR MUCİZE

İki yıl boyunca eşine destek olan Bayram Özdamar ise "Eşim, hastalığı sürecinde ikinci çocuğumuzu yapamayacağı endişesi ile çok gözyaşı döktü. Fakat Allah'tan bir mucize oldu. Önce hastalığı yendi, sonra hamile kaldı ve ikinci çocuğumuzu dünyaya getirdi. Çok mutluyuz. İnşallah bir ömür sağlıklı ve mutlu oluruz. Eşimi ve evlatlarımı çok seviyorum" diye konuştu.