Mucizelere gebe

Samsun'da yaşayan Esma Özdamar,2 yıl önce rahatsızlandı. Eşi BayramÖzdamar'ı da yanına alıp hastaneyegitti. Genç kadına 'kolon kanseri' teşhisikonuldu. Hastalığı öğrenen çift adeta yıkıldı.Özdamar, geçirdiği ameliyattan sonra 6ay kemoterapi görmeye başladı. 2 yıllıktedavinin ardından ise kanseri yenmeyibaşardı. Eski sağlığına kavuşmanın sevinciniyaşarken ikinci çocuğuna hamile kaldığınıöğrendi. Bu haberle adeta mutluluktan havalarauçan Esma Özdamar, şöyle konuştu:"Benim gibi kansere yakalanan insanlarasla umudunu kesmesin. Artık çocuğumolacağını tahmin etmiyordum ama Allah nasipetti, hamile kaldım. Eşime ve doktorumaçok teşekkür ediyorum."
ALLAH'TAN BİR MUCİZE
İki yıl boyunca eşine destek olan BayramÖzdamar ise "Eşim, hastalığı sürecinde ikinciçocuğumuzu yapamayacağı endişesi ile çokgözyaşı döktü. Fakat Allah'tan bir mucizeoldu. Önce hastalığı yendi, sonra hamile kaldıve ikinci çocuğumuzu dünyaya getirdi. Çokmutluyuz. İnşallah bir ömür sağlıklı vemutlu oluruz. Eşimi ve evlatlarımıçok seviyorum" diye konuştu.
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