Mağdur sanılan ABD’li aslında katilin ortağı iddiası

İstanbul'daki gece kulübü saldırısında yaralanan ve saldırıdan bir gün sonra ülkesine dönen ABD'li Jacob Raak 'ın Amerikan deniz piyadesi olduğu iddia ediliyor.İstanbul'da ünlü bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybederken, aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda vatandaş da yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan ABD'li Jacob Raak, hastaneden taburcu olmasının ardından bir gün sonra akıllarda soru işaretleri bırakarak ülkesine döndü. Saldırıda kalçasından yaralanan Jacob Raak'ın Amerikan deniz piyadesi olduğu iddia ediliyor. Saldırı sırasında kalçasından yaralandığı belirtilen Raak'ın olaya ilişkin görüntülerde ise acı içeren anlarının olmaması dikkat çekti.Askeri liseden mezun olduğu ifade edilen Raak, saldırıdan dakikalar sonra gelen ambulansa alınırken görüntülenmişti. O anları büyük soğukkanlılıkla anlatan Raak'ın rahat tavırları dikkat çekmişti. Gözleri önünde onlarca kişi yaralanan Raak, o anları sakin bir şekilde anlatmıştı.



İSTİHBARAT PROGRAMININ SAHİBİ İDDİASI

ABD'de Pensilvanya eyaletinin Chadds Ford kasabasında doğup büyüyen 35 yaşındaki Raak'ın, şu anda da aynı eyalette yaşadığı ve küçük bir şirket sahibi olduğu belirtiliyor.



Sosyal medyanın konuştuğu ABDli Jacob (Jake) Raak'ın şapkasında "quiet storm" yazdığına dikkat çeken bir sözlük yazarı ise bunun Amerikan Kara Kuvvetlerine istihbarat üreten bir şirketin programı olduğunu iddia etti.

Twitter'da ise Raak'ın ABD'li bir deniz piyadesi olduğu iddiası ortaya atıldı. Ancak bir sözlük yazarı bu iddiaya karşın, "Linkedin profili geldi. Bahsedilen 'dükkan' Pennsylvania'da bildiğin askeri malzemeler üreten bir firmaymış" diye şahsa ait olduğu iddia edilen profilin görselini paylaştı.