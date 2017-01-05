Maganda kurşunuyla TEOG şampiyonu!

Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde yaşayan Derya Güven'in başına, 5 yıl önce evinin bahçesinde ailesiyle yemek yerken maganda kurşunu isabet etti. Ancak Güven, okurşunun hayatını karartmasına izinvermedi. Ölümden dönen genç kız, geçtiğimiz günlerde TEOG sınavına girdi. 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayıpTürkiye Şampiyonu oldu. Günde 7 saat ders çalıştığını söyleyen Güven, "Kafamaisabet eden kurşun nedeniyle beyincerrahı olmayı hedefliyorum" dedi.
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