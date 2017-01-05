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Maganda kurşunuyla şampiyonu!

Maganda kurşunuyla TEOG şampiyonu!
Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde yaşayan Derya Güven'in başına, 5 yıl önce evinin bahçesinde ailesiyle yemek yerken maganda kurşunu isabet etti. Ancak Güven, o kurşunun hayatını karartmasına izin vermedi. Ölümden dönen genç kız, geçtiğimiz günlerde sınavına girdi. 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayıp Türkiye Şampiyonu oldu. Günde 7 saat ders çalıştığını söyleyen Güven, "Kafama isabet eden kurşun nedeniyle beyin cerrahı olmayı hedefliyorum" dedi.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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