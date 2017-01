Londra’dan mesaj var

her fırsatta Türkiye hakkında kara propaganda yapmaktan kaçınmadı. Türkiye'ye hedef alan tüm terör hareketlerini de korudu. Öyle ki İngiliz medyasının yerlere, göklere sığdıramadığı PKK ve YPG'ye İngiltere 'den birçok katılım oldu. FETÖ'nün baş himayecisi de Kraliçe'ydi. FETÖ'nün prensi Akın İpek, Londra'da muhafaza edildi. İngilizler, kendi gönderdikleri gençlerin de Türkiye tarafından DEAŞ 'a kazandırıldığı yalanını bile attı. Ancak o kişilerin daha sonra İngiltere adına ajanlık yaptığı ortaya çıktı. Her fırsatta Türkiye, Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaretler eden İngilizler, Reina saldırı sı sonrası ise tam manasıyla 180 derece dönüş yaptı. Kraliçe Elizabeth, olay için taziye mesajı gönderirken İngiliz medyasında "Türkiye'ye gidin" kampanyaları başlatıldı. İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesinde Simon Calder imzalı yazıda, Batı'nın 39 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan İstanbul'daki terör saldırısının ardından Türkiye'de tatile giderek dayanışma gösterebileceği ifade edildi.İngiltere'de kendilerine uzatılan mikrofonlara konuşan İngilizler ise Türkiye'ye şu sözlerle övgüler yağdırdı:gerçekleşen terör olayları benim Türkiye'ye gitme kararımı asla etkilemiyor. Burada Londra'da her zaman terör tehdidi altındayız.olayları Türkiye'ye gidip tatil yapmama engel değil. Orası güzel ve sıcak bir ülke.birkaç defa bulundum. Son yaşanan olaylar asla benim Türkiye'ye gitmemi engellemiyor ve tekrar gideceğim.İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe 2. Elizabeth, terör saldırısının hem kendisini hem de eşi Prens Philip'i üzdüğünü belirtti.