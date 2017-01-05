Lazer epilasyan!

İstenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmak isteyenlerin başvurduğu lazer epilasyon uygulaması, bir kadının canını yaktı! İstanbul'da yaşayan kuaför Meltem B. (28), geçen yıl istenmeyen tüylerinden tamamen kurtulmak için soluğu Mecidiyeköy'de bulunan özel bir hastanede aldı. Genç kadın hemen lazer epilasyon odasına alındı. Ancak müşteriye, doktor yerine estetisyen Dilek Ö. tarafından uygulama yapıldı. İşlem sırasında canı yanan Meltem B., bu konuda estetisyeni uyardı. Ancak müşterinin uyarılarını dikkate almayan Dilek Ö., işlemi sonlandırmadı. Tek seanslık uygulamanın ardından vücudunda yanıklar oluşan Meltem B., krem verilerek evine gönderildi. Gece boyunca acısı dinmeyen genç kadın, hastaneye giderek rapor aldı. Raporla birlikte savcılığa giden Meltem B., suç duyurusunda bulundu.



'DOKTOR HASTANEDE YOKTU'

Konuyla ilgili soruşturma başlatan savcılık, Dilek Ö. ile bölüm koordinasyonu sorumlusu Serap E. hakkında "yaralama" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Sanıkların yargılanmasına İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkemede ifade veren Dilek Ö., "5 yıldır estetik uzmanıyım. Hastaya tedavinin yan etkilerini anlattım ve onay formu imzalattım. Akşam saatlerinde geldiği için plastik cerrahı yoktu ve işleme başladık. İğne batması gibi acılar duyduğunu söyleyince normal olduğunu belirttim" dedi. Serap E. de "Meltem hanım epilasyon sonrası hastaneden ayrılırken memnundu. Bizim kusurumuz yok. Ben bile işlem yaptığımda böyle şeyler yaşanıyor. Bu işin doğasında bu var" diye savunma yaptı. Mahkeme heyeti ise delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.



'UYARMAMA RAĞMEN DEVAM ETTİ'

Lazer epilasyon sırasında cildi yanan Meltem B., estetisyen Dilek Ö. ve Serap E.'den şikayetçi olduğunu söyledi. Tek seanslık işlem için 500 lira ödediğini ve vücudunda yanıklar oluştuğunu vurgulayan Meltem B., işlem sırasında estetisyeni uyardığını ancak onun işleme devam ettiğini belirtti.



Ümit UZUN