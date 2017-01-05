Kızlarımla gurur duyuyorum

Diyarbakır'da kapıcılık yapan (39), 4 çocuğunu hem okuttu hem de hayallerinin peşinden koşmalarını sağladı. Fedakar baba, büyük kızı 15 yaşındaki Amine'nin karateye meraklı olduğunu görünce vakit kaybetmeden kursa yazdırdı. Kızının kısa sürede başarı kazanması, babanın gururunu okşadı. Bu yüzden diğer çocuklarını da spora yazdırdı. Amine ve Zeynep de kazandıkları başarılar ile milli takıma yükselerek babalarının emeklerini boşa çıkarmadı. Sabah okula giden, öğlen kapıcı babalarına yardım eden akşam da sporda ter döken kızlar müsabakalarda madalyaları bir bir topladı. Toplamda 60 madalya kazanan Amine ve Zeynep, en büyük hedeflerinin Diyarbakır ve Türkiye'nin adını dünyaya duyurmak olduğunu açıkladı. Çocuklarıyla gurur duyduğunu belirten baba Akçakmak, şu açıklamayı yaptı: "Çocuklarımla gurur duyuyorum. Amine'nin yaptığı başarıyı Diyarbakır'da kimse yapmadı şimdiye kadar. Hem okuyorlar, hem karate kursuna gidiyorlar hem de bana işlerimde yardım ediyorlar. Çok gururluyum, onların başarılarının devamını diliyorum. Benim herkese tavsiyem, çocuklarını özellikle kız çocuklarını okutsunlar. Benim hayalim, inşallah bir Olimpiyat, Dünya veya Avrupa şampiyonluğu kazanmaları."