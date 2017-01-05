Kızılayın kan stoklarının azaldığının açıklanmasının ardından yapılan çağrılara vatandaşlar duyarsız kalmadı ve on binlerce kişi kan vermek için kan merkezlerine koştu.

''KIZILAY TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK KAN BAĞIŞI''

İki gün önce kan bağışı çağrısı yaptığında, Kızılayın stoklarında 17 bin ünite kan bulunduğunu hatırlatan Kınık, "Bağışçılarımız çok hızlı tepki gösterdi. Dün 148 yıllık Kızılay tarihinin en yüksek kan bağışını alarak bir rekor kırdık. Bir günde 13 bin 241 ünite kan aldık." dedi.

''TOPLAM STOK 23 BİN 82'YE ÇIKTI''

Kınık, Kızılay'ın bir önceki kan bağışı rekorunu 27 Nisan 2016'da, bir günde 10 bin 966 ünite kan bağışıyla gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Dün itibarıyla 2 bin 200 gibi bir sayıyla bunu geçtik. Bu çerçevede, toplam stoklarımız 23 bin 82'ye çıktı şu anda. Bizim kırmızı alarm seviyemizden yukarıya çıktık. Paniklediğimiz havadan kurtulduk. Ancak bunun 40 bine çıkarılması gerekiyor." dedi.

''VATANDAŞLAR ÇOK YÜKSEK BİR DUYARLILIK GÖSTERDİ''

Belli bir kapasiteleri olduğunu ve bunun üzerinde kan alamadıklarını belirten Kınık, "13 bin 241, aslında kan verebilen insanların sayısı. Eğer bu kapasitemiz daha yüksek olsaydı, ben eminim dünkü sayı 30-40 binleri aşardı. Bazı insanlar özellikle o günkü sağlık durumlarından dolayı kan veremiyorlar. Kan merkezlerimize on binlerce insan geldi. Bu rakam, on binlerce insandan uygun olan donörlerin sayısıdır. Çok yüksek bir duyarlılık gösterildi." açıklamasında bulundu.

''40 BİNE ÇIKMASINI İSTİYORUZ''

Türkiye genelinde bin 300 hastaneye kan gönderdiklerini anlatan Kınık, özellikle ameliyatların yoğun olduğu salı, çarşamba ve perşembe günleri bu sayının 11 binlere çıktığını söyledi.

Ameliyatın olmadığı günlerde bu ihtiyacın azaldığını, hastanelere ortalama 7 ila 10 bin ünite kan gönderdiklerini dile getiren Kınık, "Kırmızı alarmı kaldırdık. Ancak stoktaki 23 bin ünite kanın 40 bine çıkmasını istiyoruz. Kendimizi güvende hissettiğimiz, Türkiye'deki bütün diğer afet senaryolarına hazırlıklı olduğumuz sayı 40 bin ünitedir. Bu 40 bin üniteye ulaşmak için bu duyarlılığın mart ayına kadar devam etmesi gerekiyor." dedi.