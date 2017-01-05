Kendini yaktı

Van'da kamyonetiyle yola çıkan Fesih Gezer (44), 27 Aralık'ta sebze-meyve almak için Adana'daki bir hale gitti. Aracının kaloriferini açmak yerine ısınmak için semaverde çay demleyip içti. Odunlar yanarkende uykuya daldı. Sızankarbonmonoksitgazından zehirlenenadam, daha sonraçıkan yangındahayatını kaybetti. Gezer'in uzun süre hareket etmemesinden şüphelenen başka bir sürücü polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, Fesih Gezer'in cesedini buldu. Polis inceleme yaparken, meraklı vatandaşlar da cesedi görmek için adeta birbiriyle yarıştı. Ekipler,cenazeyi otopsi içinadli tıp kurumumorguna kaldırdı.Gezer'in ailesine deacı haber verildi.
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