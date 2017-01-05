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Kendini yaktı

Fesih Gezer, kamyonetinde yaktığı semaverden zehirlendi. Çıkan yangında da can verdi

Kendini yaktı
Van'da kamyonetiyle yola çıkan Fesih Gezer (44), 27 Aralık'ta sebze-meyve almak için Adana'daki bir hale gitti. Aracının kaloriferini açmak yerine ısınmak için semaverde çay demleyip içti. Odunlar yanarken de uykuya daldı. Sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen adam, daha sonra çıkan yangında hayatını kaybetti. Gezer'in uzun süre hareket etmemesinden şüphelenen başka bir sürücü polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, Fesih Gezer'in cesedini buldu. Polis inceleme yaparken, meraklı vatandaşlar da cesedi görmek için adeta birbiriyle yarıştı. Ekipler, cenazeyi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırdı. Gezer'in ailesine de acı haber verildi.
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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