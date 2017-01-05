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KARa cuma geliyor

KARa cuma geliyor
Beyaz örtü, tüm Türkiye'yi esir aldı. Meteoroloji, Marmara ve Ege için uyardı: Cuma (yarın) gününden itibaren gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlar, Trakya'dan başlayarak öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Marmara genelinde görülecek. Hızlı sıcaklık düşüşleriyle yer yer yoğun olmak üzere kar yağışına dönüşecek. İstanbul'da kar yağışına karşı önlemler alındı.
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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