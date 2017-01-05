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Kapalı pazar yeri çöktü!

'nın Akşehir ilçesinde Perşembe günleri kurulan kapalı pazar yerinin çatısı kar ağırlığına dayanamayarak çöktü. Şu ana kadar 4 ağır yaralıya ulaşıldı.

Kapalı pazar yeri çöktü!
'nın Akşehir ilçesinde Perşembe günleri kurulan kapalı pazar yerinin çatısı kar ağırlığına dayanamayarak çöktü. Şu ana kadar 4 ağır yaralıya ulaşıldı.

Enkaz altındaki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konya il merkezinden çok sayıda ambulans ve iş makinesi bölgeye sevk edildi.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe 10:11
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