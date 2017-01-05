Kaderine terk edildi

Muğla Bodrum'da yaklaşık 2 ay önce A. Barbaros isimli tekne halatı koptuktan sonra sürüklendi. Gümbet Koyu'nda karaya oturdu. Karaya 50 metre kadar yaklaşan lüks ahşap tekneye ise sahip çıkan olmadı. 10 metre uzunluğundaki teknenin değerinin yaklaşık 200 bin TL olduğu açıklandı. Her geçen gün karaya yaklaşan ve büyük tehlike oluşturan tekne için bölge halkı, yetkililere çağrı yaptı.