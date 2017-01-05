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'deki saldırıya yayın kısıtlaması getirildi

, Başbakanlık tarafından 'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

İzmirdeki saldırıya yayın kısıtlaması getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (), Başbakanlık tarafından 'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiği bildirildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 7. maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın kısıtlaması getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu hüküm çerçevesinde bugün İzmir'de meydana gelen patlamaya yönelik olarak Başbakanlığın yazısı ile geçici yayın kısıtlaması getirildiği ifade edildi.

Geçici yayın kısıtlamasının, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında tüm medya hizmet sağlayıcıların haber, görüntü ve yorumlara yer vermemesini kapsadığı kaydedildi.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe 17:22
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