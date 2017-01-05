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'de saldırı öncesi bakın kim yakalandı

Nusaybin'deki soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK üyesi C.T.'nin 'e geldiğini öğrenen İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda terörist kıskıvrak yakalandı.

İzmirde saldırı öncesi bakın kim yakalandı

Suriye'deki PKK kamplarında eğitim aldığı bildirilen C.T.'nin, örgütü eleman temin etmek için 'e geldiği öğrenildi.

Nusaybin'deki soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK üyesi C.T.'nin İzmir'e geldiğini öğrenen İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Teröristin, Kadifekale'de bir evde gizlediğinin belirlenmesi üzerine bu adrese operasyon düzenlendi. Terör timlerinin operasyonunda, C.T. yakalandı. Bir süredir eğitim aldığı Suriye'deki PKK ve PYD kamplarına eleman temin etmek için kente geldiği öğrenilen C.T., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

BUGÜN PATLAMA OLDU
Dün gece yapılan operasyonun ardından bugün meydana gelen patlama polisin saldırıyla ilgili istihbarat alıp harekete geçtiğini ortaya koydu.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe 17:40
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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şu ülkede artık bi araç takip sistemi yapıp şu iti köpeği eylem yapmadan halledin

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cevapla 05.01.2017 21:54
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