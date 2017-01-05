İzmir'de Bayraklı ilçesindeki adliye binası yakınlarında akşam saatlerinde terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda, 1 polis memuru ve 1 adliye çalışanı şehit olurken, 2 terörist ölü ele geçirildi.
Saldırısında polis memuru Fethi Sekin ve adliyede değil katip olarak görev yapan Musa Can şehit oldu, ikisi polis 9 kişi de yaralandı.
Yaralıların isimleri şu şekilde:
Mehmet Ali Gökçe (Polis)
Oğuzhan Batuhan Atik (Polis)
Bülent Karagöz
Cansu Güler
Gökhan Mertol
Nadire Ayçiçek
Sibel Avcı
Ersoy Kaya
Feride Karamıkoğlu
İzmir saldırısında yaralıların isimleri belli oldu
İzmir'deki terör saldırısında polis Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit oldu, 2'si polis 9 kişi de yaralandı.
İzmir'de Bayraklı ilçesindeki adliye binası yakınlarında akşam saatlerinde terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda, 1 polis memuru ve 1 adliye çalışanı şehit olurken, 2 terörist ölü ele geçirildi.
Etiketler: İzmir , adliye , saldırı , yaralılar , yaralıların isimleri
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