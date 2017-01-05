İzmir saldırısında yaralıların isimleri belli oldu

İzmir'de Bayraklı ilçesindeki adliye binası yakınlarında akşam saatlerinde terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda, 1 polis memuru ve 1 adliye çalışanı şehit olurken, 2 terörist ölü ele geçirildi.



Saldırısında polis memuru Fethi Sekin ve adliyede değil katip olarak görev yapan Musa Can şehit oldu, ikisi polis 9 kişi de yaralandı.



Yaralıların isimleri şu şekilde:

Mehmet Ali Gökçe (Polis)

Oğuzhan Batuhan Atik (Polis)

Bülent Karagöz

Cansu Güler

Gökhan Mertol

Nadire Ayçiçek

Sibel Avcı

Ersoy Kaya

Feride Karamıkoğlu