İz peşinde

Reina’yı kana bulayan teröristin Konya’da beraber kaldığı üç aile ortadan kayboldu. O kişilerin temasta bulunduğu aileler ise İzmir’de bulundu. 4 eve yapılan baskınlarda 40 kişi gözaltına alındı. Evlerde askeri malzemeler ele geçirildi
İzmir polisi önceki gece, İstanbul Ortaköy'de, yılbaşı gecesi ünlü eğlence mekanı Reina'yı otomatik silahla basarak 39 kişiyi katleden "Abu Muhammed Horasani" kod adlı teröristle bağlantılı ve DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen şüphelilere operasyon düzenledi. Kasım ayında Konya'ya eşi ve 2 çocuğuyla gelen DEAŞ'lı teröristin, kentin Bosna Hersek Mahallesi'nde ev kiralayan Doğu Türkistanlı 3 aileyle ilişki kurduğunu saptanmış ancak bu adresler boş çıkmıştı. DEAŞ teröristiyle bağlantılı hücrelerle ilişkisi olan ailelerin İzmir'de olduğunu saptayan polis, operasyonu buraya kaydırdı. Dün Bornova ve Buca ilçelerinde 4 ayrı eve baskın yapıldı. Evlerde Doğu Türkistanlı olan ancak Kırgızistan pasaportu taşıyan 3 aileye mensup 9 yetişkin erkek,11 kadın gözaltına alındı. Bu kişiler evlerde bulunan 20 çocukla birlikte Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
15 GÜN ÖNCE KONYA'DAN GELDİLER
Evlerde keskin nişancı tüfeğine ait gecegörüş özelliği de bulunan dürbün, mesafeölçer dürbün, hücum yeleği, palaska, sırt çantası,GPS, bazı askeri malzemeler ele geçirildi. Yinebu kişilere ait pasaport ile kimliklerin de sahteolup olmadığına yönelik inceleme yapıldığıbelirtildi. Yakalanan kişilerin 15 gün önceKonya'dan İzmir'e geldikleri saptandı.İstanbul'daki Reina katliamını gerçekleştirenDEAŞ'lı teröristin Konya'da ilişkide olduğubelirlenen ve olaydan sonra sır olan 3 aileyleilişkili oldukları belirtildi. Buca'da gözaltınaalınan ailenin, apartmanın en üst katındakaldığı, dairenin panjurlarının sürekli kapalıolduğu, sadece birkaç koltuk, bir yatak, tekhalının bulunduğu ve hazır gıdalar tüketildiğide ortaya çıktı. Operasyonun düzenlediğiapartmanda oturanlar da bu dairede çocukluailelerin bulunduğunu bildiklerini ancak hiçgörmediklerini ifade etti.
UYUYAN HÜCRE Yılbaşı gecesini kana bulayan teröristin telefonlarına ait HTS kayıtlarından yola çıkan güvenlik birimleri; İstanbul, Konya ve İzmir'de operasyonlar düzenledi. Aralarında İlyasMomoşaripov ve teröristin eşinin de bulunduğu toplam 43 şüpheli gözaltına alındı. İlk tespitlere göre bu kişilerin, DEAŞ'ın Orta Asya yapılanmasında oldukları ve Momoşaripov tarafından Konya, İzmir ve İstanbul hattına yerleştirildikleri ifade edildi. Son dönemde alınan sınır önlemleri sonrasında Suriye'den Türkiye'ye bombacı ve eylemci geçişinde sıkıntı yaşayan örgütün Reina saldırısında uyuyan hücresini harekete geçirdiği belirtildi.
* Evlerde az eşya olduğu, hazır gıda tüketildiği belirlendi. Evlerde çok sayıda askeri malzeme de bulundu.
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