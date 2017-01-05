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İz peşinde

’yı kana bulayan teröristin Konya’da beraber kaldığı üç aile ortadan kayboldu. O kişilerin temasta bulunduğu aileler ise İzmir’de bulundu. 4 eve yapılan baskınlarda 40 kişi gözaltına alındı. Evlerde askeri malzemeler ele geçirildi

İz peşinde
İzmir polisi önceki gece, İstanbul 'de, yılbaşı gecesi ünlü eğlence mekanı 'yı otomatik silahla basarak 39 kişiyi katleden "" kod adlı teröristle bağlantılı ve DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen şüphelilere operasyon düzenledi. Kasım ayında Konya'ya eşi ve 2 çocuğuyla gelen DEAŞ'lı teröristin, kentin Bosna Hersek Mahallesi'nde ev kiralayan Doğu Türkistanlı 3 aileyle ilişki kurduğunu saptanmış ancak bu adresler boş çıkmıştı. DEAŞ teröristiyle bağlantılı hücrelerle ilişkisi olan ailelerin İzmir'de olduğunu saptayan polis, operasyonu buraya kaydırdı. Dün Bornova ve Buca ilçelerinde 4 ayrı eve baskın yapıldı. Evlerde Doğu Türkistanlı olan ancak Kırgızistan pasaportu taşıyan 3 aileye mensup 9 yetişkin erkek, 11 kadın gözaltına alındı. Bu kişiler evlerde bulunan 20 çocukla birlikte Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

15 GÜN ÖNCE KONYA'DAN GELDİLER
Evlerde keskin nişancı tüfeğine ait gece görüş özelliği de bulunan dürbün, mesafe ölçer dürbün, hücum yeleği, palaska, sırt çantası, GPS, bazı askeri malzemeler ele geçirildi. Yine bu kişilere ait pasaport ile kimliklerin de sahte olup olmadığına yönelik inceleme yapıldığı belirtildi. Yakalanan kişilerin 15 gün önce Konya'dan İzmir'e geldikleri saptandı. İstanbul'daki Reina ını gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristin Konya'da ilişkide olduğu belirlenen ve olaydan sonra sır olan 3 aileyle ilişkili oldukları belirtildi. Buca'da gözaltına alınan ailenin, apartmanın en üst katında kaldığı, dairenin panjurlarının sürekli kapalı olduğu, sadece birkaç koltuk, bir yatak, tek halının bulunduğu ve hazır gıdalar tüketildiği de ortaya çıktı. Operasyonun düzenlediği apartmanda oturanlar da bu dairede çocuklu ailelerin bulunduğunu bildiklerini ancak hiç görmediklerini ifade etti.



UYUYAN HÜCRE
Yılbaşı gecesini kana bulayan teröristin telefonlarına ait HTS kayıtlarından yola çıkan güvenlik birimleri; İstanbul, Konya ve İzmir'de operasyonlar düzenledi. Aralarında İlyas Momoşaripov ve teröristin eşinin de bulunduğu toplam 43 şüpheli gözaltına alındı. İlk tespitlere göre bu kişilerin, DEAŞ'ın Orta Asya yapılanmasında oldukları ve Momoşaripov tarafından Konya, İzmir ve İstanbul hattına yerleştirildikleri ifade edildi. Son dönemde alınan sınır önlemleri sonrasında Suriye'den Türkiye'ye bombacı ve eylemci geçişinde sıkıntı yaşayan örgütün Reina sında uyuyan hücresini harekete geçirdiği belirtildi.


* Evlerde az eşya olduğu, hazır gıda tüketildiği belirlendi. Evlerde çok sayıda askeri malzeme de bulundu.

CEYHAN TORLAK
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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