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İncirlik tepkisi

İncirlik tepkisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İncirlik'i kullandığı halde El Bab'da Türk askerine hava desteği vermeyen ABD'ye tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Bizim için en hassas olan operasyonda destek vermeyeceksen o zaman ne işe yarayacaksın?" dedi. Işık da "NATO'da uzun birlikte olduğumuz ülkelerin bu operasyona destek vermemesi düşündürücü" yorumunu yaptı.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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