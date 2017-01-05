Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!
  2. Başbakan: Gençler artık yeni bir slogan bulsun

İbrahim Kalın: 'i kapatma hakkımız var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuk olduğu bir televizyon programında Üssü'nün kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin soruya, "İncirlik'in kullanımının değerlendirilmesi aciliyet teşkil etmiyor, burada egemenlik hakkımız zaten var" şeklinde cevap verdi.

İbrahim Kalın: İncirliki kapatma hakkımız var
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal 24 televizyonunda Suriye'deki gelişmeler, Fırat Kalkanı operasyonu, ABD ile ilişkiler ve Astana'da yapılacak görüşmelere ilişkin şunları söyledi:

*PKK'nın Sincar'dan çıkması bizim için olmazsa olmaz, mevcut durumdan Erbil yönetimi de rahatsız

*Başika kampının statüsü Başbakan Yıldırım'ın Irak ziyaretinde konuşulacak

*Müttefiklerimizin DEAŞ ile mücadeleye destek vermesini beklemek hakkımız, son 1-1.5 ayda yeterli destek olmadığını ABD'ye ilettik

*ABD'lilerden ve koalisyondan beklentimiz El Bab'daki mücadelemize tam destek vermesi; bahaneler öne sürülmesi kabul edilemez

*Trump yönetiminin hassasiyetlerimizi daha çok dikkate alacağı izlenimindeyim

*'in kullanımının değerlendirilmesi aciliyet teşkil etmiyor, burada egemenlik hakkımız zaten var

*Astana süreci Suriye savaşının sonlandırılması ve siyasi geçiş için çok iyi bir fırsat

*Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi ama halen bazı ihlaller yaşanıyor; bunların durdurulması gerekiyor

*Astana sürecine kadar ateşkes korunur ve ihlaller yapılmazsa Astana süreci daha başarılı olur
Etiketler: ,
  • 05 Ocak 2017, Perşembe 14:53
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (6 yorum)
birsu birsu

Biz abd, cia yı ingiltere yi, terör yapan, yaptıran olarak değerlendiriyoruz, millet ne derse o olacak dediğinize göre, onları İNCİRLİK te istemiyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.01.2017 17:04
patriot patriot

Biz istikbal mücadelesini kime karşı veriyoruz? Nato deaşa ve teröre destek veriyor demedik mi? O halde bu ülkelerin askerlerini ülkemizde görmek istemiyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 05.01.2017 16:33
Eray Eray

Bir faydası yoksa kapatın tabi ki. Zaten şimdi ellerinden geleni artlarına koymadıkları bir zamandayız. Tam zamanı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 05.01.2017 16:32
adil adil

incirlikdeki hayin ulkelerin heppsi turkiyyeye zarar veren katilleri koruyor destek veriyor, onun icin teroristlerden arinmak icin dost gorunumlu hayin katil ulkeleri temizlemek sart. azindan baslangic olarak takviyyyeleri yasaklayin, ziyaretleri yasaklayin aktifelerini konrol edin, o galles ulkkeler icerde oldugu muddetce terorden kurtulanamaz,hele o domuz fetosa sahipleniyorlaryya, her seyi ispat ediyorlar., gavurdan dost domuzdan post olmazin gercegi

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 05.01.2017 16:23
adana adana

kapatılmadığı her an Ülke için tehlikedir. ap açık ülke güvenliği için tehlikedir. 15 temmuzda herşeyi gördük yaşadık.. ne zaman acil olacak başka...Aciliyettir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 05.01.2017 16:08
Haberin tüm yorumlarını okuyun (6 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar