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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal 24 televizyonunda Suriye'deki gelişmeler, Fırat Kalkanı operasyonu, ABD ile ilişkiler ve Astana'da yapılacak görüşmelere ilişkin şunları söyledi:
*PKK'nın Sincar'dan çıkması bizim için olmazsa olmaz, mevcut durumdan Erbil yönetimi de rahatsız
*Başika kampının statüsü Başbakan Yıldırım'ın Irak ziyaretinde konuşulacak
*Müttefiklerimizin DEAŞ ile mücadeleye destek vermesini beklemek hakkımız, son 1-1.5 ayda yeterli destek olmadığını ABD'ye ilettik
*ABD'lilerden ve koalisyondan beklentimiz El Bab'daki mücadelemize tam destek vermesi; bahaneler öne sürülmesi kabul edilemez
*Trump yönetiminin hassasiyetlerimizi daha çok dikkate alacağı izlenimindeyim
* İncirlik'in kullanımının değerlendirilmesi aciliyet teşkil etmiyor, burada egemenlik hakkımız zaten var
*Astana süreci Suriye savaşının sonlandırılması ve siyasi geçiş için çok iyi bir fırsat
*Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi ama halen bazı ihlaller yaşanıyor; bunların durdurulması gerekiyor
*Astana sürecine kadar ateşkes korunur ve ihlaller yapılmazsa Astana süreci daha başarılı olur
05 Ocak 2017, Perşembe 14:53
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Biz abd, cia yı ingiltere yi, terör yapan, yaptıran olarak değerlendiriyoruz, millet ne derse o olacak dediğinize göre, onları İNCİRLİK te istemiyoruz
Biz istikbal mücadelesini kime karşı veriyoruz? Nato deaşa ve teröre destek veriyor demedik mi? O halde bu ülkelerin askerlerini ülkemizde görmek istemiyoruz.
Bir faydası yoksa kapatın tabi ki. Zaten şimdi ellerinden geleni artlarına koymadıkları bir zamandayız. Tam zamanı.
incirlikdeki hayin ulkelerin heppsi turkiyyeye zarar veren katilleri koruyor destek veriyor, onun icin teroristlerden arinmak icin dost gorunumlu hayin katil ulkeleri temizlemek sart. azindan baslangic olarak takviyyyeleri yasaklayin, ziyaretleri yasaklayin aktifelerini konrol edin, o galles ulkkeler icerde oldugu muddetce terorden kurtulanamaz,hele o domuz fetosa sahipleniyorlaryya, her seyi ispat ediyorlar., gavurdan dost domuzdan post olmazin gercegi
kapatılmadığı her an Ülke için tehlikedir. ap açık ülke güvenliği için tehlikedir. 15 temmuzda herşeyi gördük yaşadık.. ne zaman acil olacak başka...Aciliyettir.
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