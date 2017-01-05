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ı azarladı

Büşra Ağırbaş, çığlık atarak ini çalan ı suçüstü yakalattı. Öfkeli genç kız, kendisinden özür dileyen soyguncuya demediğini bırakmadı...

Hırsızı azarladı
Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde yaşayan Büşra Ağırbaş (21), önceki gün ine binerek bankaya gitti. Bisikleti kapıda bıraktıktan sonra bankaya girdi. İşlem için sırada bekleyen Ağırbaş, dışarı baktığında bisikletini çalan ı fark etti. Hemen oturduğu sandalyeden fırlayıp kapıya koşan Ağırbaş, çığlık atarak bisikletinin çalındığını söyledi. Genç kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar, bisikletle kaçmaya çalışan hırsızın yolunu kesti. Hırsız, olay yerine gelen polise teslim edildi. Ekipler, hırsızlık zanlısı Ş.T.'yi (27) kelepçeledi. Ağırbaş ise gözaltına alınan hırsıza tepki gösterdi. Genç kız kendisinden özür dileyen Ş.T.'ye "Bu bisiklet benim ekmek teknem biliyor musun? Bunun özrü yok. Sizin gibi insanlar yüzünden sokakta dolaşamıyoruz. Fakirsin değil mi sen? Biz senden daha da fakiriz ama biz senin gibi hırsızlık yapmıyoruz. Şerefimizle para kazanıyoruz. Sana vururdum da sen hiçbir şeyden anlamazsın. Pislik" diye sitem etti. Çevredeki vatandaşların da tepki gösterdiği Ş.T., polis merkezine gönderildi. Büşra Ağırbaş, bisikletine binerek Yenikapı Polis Merkezi'ne ifade vermeye gitti.

'BAĞIRDIĞIM İÇİN KAÇAMADI'
Bankada olduğu esnada bisikletinin çalındığını ifade eden Büşra Ağırbaş, olay anını şu sözlerle anlattı: "Tam işlem sırasındaydım. Bisikletimi çalan şahıs önce ortamı kolaçan etti. Sonra da bisiklete binip kaçtı. Ben de bankadaki işlemimi bırakıp bağırdım. Bu sayede hırsız yakalandı. Bağırmasaydım, her gün işe gittip geldiğim bisikletim çalınacaktı."
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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