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Hain sonrası polis o teröristin peşinde!

İzmir'deki terör sının ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi arama çalışmaları sürüyor.

Hain saldırı sonrası polis o teröristin peşinde!

Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişi polis kontrol noktası yanında meydana gelen nın ardından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi arama çalışmaları devam ediyor.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe 18:20
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

ÖTEKİ İTİDE GEBERTİN. SAĞ ALMAYIN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.01.2017 22:14
ihpus2922 ihpus2922

Öldürülen teröristler için mezarlık lüks olur , atın o alçak hainleri kanalizasyon çukuruna !!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 05.01.2017 19:20
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