Hain saldırı sonrası polis o teröristin peşinde!

Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişi polis kontrol noktası yanında meydana gelen patlamanın ardından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi arama çalışmaları devam ediyor.
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ÖTEKİ İTİDE GEBERTİN. SAĞ ALMAYIN
Öldürülen teröristler için mezarlık lüks olur , atın o alçak hainleri kanalizasyon çukuruna !!
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