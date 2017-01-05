Gül: Savcıya gitme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis'te kurulan 15 Temmuz Darbe Girişimi Komisyonu'nun yazılı sorularını cevapladı... FETÖ'cüler tarafından MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın gözaltına alınmaya çalışıldığı 7 Şubat MİT krizine de değinen Gül, şunları söyledi: O gün kendisine tek sahip çıkan bendim ve kesinlikle savcılığa gitmemesi gereğini tembihledim ve kendisini bu şekilde talimatlandırdım. Bu konuda yapılan tüm açıklamalar ve tekzipler arşivlerde olmasına rağmen keyfiyetin tekrar gündeme getirilmesinden bu hususla alakalı kasıtlı bir kanat oluşturma gayreti içerisinde girildiğini düşünüyorum."
17-25 ARALIK: Bir organize hareket olduğuna dair kanatim pekişmiş oldu. Daha sonra Sayın Başbakanla başta olmak üzere diğer ilgili muhataplarımla birlikte bu yapıya karşı gerekli adımların atılması hususunda yoğun çalıştık. Hükümetin dershanelerle ilgili tasarrufu karşısında yıkıcı bir yayın faaliyetinin başlaması üzerine gazetecilik hayatından dolayı bu yapıyla ilgili bilgisine güvendiğim Fehmi Koru'yu davet ederek konuşmam üzerine kendisinin ABD'ye gidip meseleyi etraflıca araştırması hususu gündeme geldi. Koru'yla bana gönderilen mektubun inandırıcılıktan uzak olduğu hemen akabindeki gelişmelerle ortaya çıktı.
2004 YILI MGK TOPLANTISI: 10. Cumhurbaşkanı Sezer'in ve dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün bizzat bu yapı üzerine dikkat çektiklerini hatırlıyorum. Öte yandan devletin sivil-asker güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından 'Fethullah Gülen Yapılanması' başlıklı rapor şahsıma sunulmadı.
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ: Darbe girişiminin ikametgahımda Koruma Müdürümden öğrendim. Koruma ekibimin mevcut silah ve mühimmatlarıyla evimi ve ailemi koruma altına aldıklarını ve herhangi bir müdahaleye karşı çatışmaya hazır ve kararlı olduklarını net olarak gördüm.
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