Gonca kayboldu

Denizli'nin Buldan İlçesi'nde yetiştirme yurdunda kalan Gonca Ç. (16), yılbaşı nedeniyle ailesinin yanına gitti. Geçen Cumagünü ailesiyle birlikte dışarı çıkan Gonca,arkadaşlarıyla buluşacağını söyledi. Ailesinin yanından ayrılan Gonca, bir daha evine dönmedi. Aile, kayıp başvurusu yapmak için karakola gitti. Polis ekipleri, genç kızı bulmak için harekete geçti. Ancak 5 gündür yapılanaramalar, olumlu sonuç vermedi. Sırra kadem basan Gonca'nın daha önce de birkaç kez evden kaçtığı ve bu nedenle yetiştirme yurduna yerleştirildiği öğrenildi. Gonca Ç.'yigörenlerin polise haber vermeleri istendi.
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