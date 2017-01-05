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Erdoğan: Asla geçit vermeyeceğiz

İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili, "Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan: Asla geçit vermeyeceğiz

, 1 polis ile 1 adliye çalışanının şehit olduğu İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısına yönelik Twitter'dan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'deki terör saldırısını kınıyor; büyük bir faciayı önleyen şehit polisimize ve hayatını kaybeden katibimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz. Bu hain saldırılar, güvenlik güçlerimizin kararlılığını, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmektedir. Ülkemizin ve milletimizin huzuruna kasteden bu menfur saldırıyı tekrar kınıyor, yaralanan vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifa diliyorum."
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe 22:52
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