Doğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik sayacı okumaya giden görevlilerin üzerine köy halkı çoban köpeği saldı! Bugüne kadar 4 kişinin köpekler tarafından ısırıldığını belirten Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, “Vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz” açıklamasını yaptı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan köylüler, elektrik sayaçlarını okumamak için ilginç bir yönteme imza attı! Sayaçları okumak içinkırsala giden görevlilerin üzerineçoban köpeği saldı! Köpeklerin şimdiye kadar 4 görevliyi ısırdığını söyleyen Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, olayların daha çok Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan ve Bayburt'ta meydana geldiğini açıkladı. Görevlilerin sopalarla kendilerini korumaya çalıştığını, bazı abonelerin köpekleri bilerek sayaçların altına bağladığını belirten Fikret Akbaş, şunları anlattı:
ZARAR VERMEYİN
"Kaçak elektrik kullanılan, sayacın okunmasını istemeyen aboneler, köpekleri görevlilerin üzerine salıyor. Iğdır'ın Aralık İlçesi'nde bir köyde köpeklerden biri arkadaşımızı ısırmış. Biz arkadaşlarımıza tembih ediyoruz. Bu tür durumlarda köpeklere zarar vermeden sadece kendinizi koruyun diyoruz. Bu durum her bölgede çok sık yaşanan bir hadise. Ancak vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz." Kaçak elektriğin kullanıldığıbazı yerlerde elektrik sayacınınyanına zincirle köpek bağlandığınıbelirten sayaç okuma ekiplerison olarak önceki gün Ağrı'nınAralık İlçesi'ne bağlı bir köydeçoban köpeklerinin toplu saldırısınauğradı. Ekipler saldırıya uğradıkları anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Gündeme oturangörüntüler sosyal medyada binlerceyorum aldı. İşte Twitterkullanıcılarını yorumları:
* Yurdum insanının kafası çok iyi çalışıyor. Görevli, elektrik sayaçlarını okumasın diye sayacın yanına köpek bağlıyor.
* Güley im mi kızayım mı bilemedim vallahi!
* O insanlar da ekmek parası için çalışıyorlar. Böyle vicdansızlık olmaz olsun.
* İnsanın üzerine köpek salmak nedir ya. Ne kadar harcadıysan ödeyeceksin arkadaşım.
* Bence yetkililer, köylülere gerekli yaptırımı uygulamalı.
* Kanga l mı o yahu! Yok daha neler!
* Ekmek parasının peşinde olan insanlara bu yapılır mı insanlık nerede kalmış
* Adam lara yazık ya. Kendilerini sopayla korumak zorunda kalıyorlar. Vicdansızlar!
* Adam resmen sayaca yaklaşamasın diye köpek bağlamış. Kafa zehir!
Köpeklerin saldırdığı görevliler, kendilerini sopayla korudu.
Ağrı'da bir görevli, çoban köpeği tarafından ısırıldı.
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