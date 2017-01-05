İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde Doğan Holding'in Üsküdar'da bulunan merkez binasına geldi. İçeride arama yapan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Doğan Holding de operasyona ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.



Yöneticilerden Yahya Uzdiyen ve Erem Turgut Yücel gözaltına alındığı bildirildi.

FETÖ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMIŞLAR

Bu soruşturma çerçevesinde ortaya çıkan yeni deliller ve ifadeler üzerine holding binasında delil araması çalışması başlatan İstanbul Başsavcılığı, "Holding'e kesilen vergi cezalarının FETÖ ile işbirliği yaparak halledilmesi"suçlaması çerçevesinde Holdingte arama yaptı.

Soruşturma çerçevesinde Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muradoğlu geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış çıkarıldığı savcılıkça tutuklamaya sevk edilmiş ve nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu ardından tutuklanarak ceza evine konulmuştu.



Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'den yapılan açıklamada, "Bu sabah şirketimiz Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel'in ve eski yöneticimiz Yahya Üzdiyen'in, daha önce Ankara Temsilcimiz Barbaros Muratoğlu'nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında ev ve ofislerinde arama yapılmış ve kendileri gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında şöyle denildi:

"Bu sabah şirketimiz Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel'in ve eski yöneticimiz Yahya Üzdiyen'in, daha önce Ankara Temsilcimiz Barbaros Muratoğlu'nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında ev ve ofislerinde arama yapılmış ve kendileri gözaltına alınmıştır. Söz konusu arama işlemi sadece adı geçen yöneticilerimizin şahsi çalışma ofislerinde yapılmış olup şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerine aynen ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."