Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören Metrosu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin karşısına çıkamayanların, terör örgütleri aracılığıyla can yakıp arkadan hançerlemenin hesabı içinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, yoluna devam edeceğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizi bir dönem 'DEAŞ'le mücadele etmiyor' diye uluslararası alanda sıkıştıranların, ahlaksızca itham edenlerin, bu örgütün tepesine bindiğimizde bir anda karşımıza geçip, 'daha ileriye gitmeyin' demeleri boşuna değildir; '20 kilometreyi geçmeyin' demeleri boşuna değildir. Onlar ne derse desin, biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve yola devam ediyoruz."

"OYUNLARI TÜRKİYE'NİN SAHAYA İNMESİYLE BOZULMUŞTUR"

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı mücadelesinin süreceğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"DEAŞ'a karşı başka bir terör örgütünü destekleyenlerin oyunları ve bahaneleri, Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozulmuştur, boşa çıkmıştır. Görüldü ki bunların derdi, bölgeyi DEAŞ'ten ve diğer terör örgütlerinden temizlemek değil, tam tersine bölgenin, bitip tükenmeyen bir kan ve ateş denizine dönüştürülmesidir."

"AKLIMIZDAN ÇIKARMAMALIYIZ"

Türkiye'ye yönelik tehditlerin kaynağında yok edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemize yönelik tehditleri kaynağında yok etmek zorundayız. Şunu bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız; Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil Halep'te, Hatay'da değil İdlip'te, Mersin'de değil Kıbrıs'ta, Kars'ta değil Nahçıvan'da, Artvin'de değil Batum'da, Trakya'da değil Balkanlar'da başlar, bunu böyle bilelim."

ÜCRETSİZ HİZMET MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan Keçiören Metrosu'nun yolcu ücretinin 2,5 lira olarak belirlendiğini, metronun 15 Ocak'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.