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de şok!

Avukat Aydın Gültekin ile bir kadının si hastanede . Gerçek gasilhanede ortaya çıktı...

Cenazede şok!
Adana'nın tanınmış avukatlarından 87 yaşındaki Aydın Gültekin yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Gültekin için Adana Barosu tarafından tarihi adliye binasında hakim, savcı, avukatlar ve ailenin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Aynı gün ölen bir kadının si de defin için ailesi tarafından hastaneden alınıp, mezarlığa götürüldü. Gasilhanede açılan tabuttan, Gültekin'e ait cenaze çıkınca aile şoke oldu. Cenazelerin hastanenin morgunda ğı ortaya çıktı. Gültekin Ailesi de defin için Kabasakal Mezarlığı'na gittikleri sırada gelen telefonla cenazelerin karıştığını öğrendi. Ailenin bir yakını sosyal medya hesabından "Adana Adliyesi'nde yapılan tören, diğer naaşa yapılmış oldu. Ölüye karşı saygınız olsun bari" diyerek duruma tepki gösterdi. Hastanenin yönetimi ise karışıklığın sorumlusunun aileler olduğunu öne sürdü.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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