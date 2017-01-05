Cenazede şok!

Adana'nın tanınmış avukatlarından 87 yaşındaki Aydın Gültekin yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Gültekin için Adana Barosu tarafından tarihi adliye binasındahakim, savcı, avukatlar veailenin katılımıyla cenazetöreni düzenlendi. Aynı gün ölen bir kadının cenazesi de defin için ailesi tarafından hastaneden alınıp, mezarlığa götürüldü. Gasilhanede açılan tabuttan, Gültekin'e ait cenaze çıkınca aile şoke oldu. Cenazelerin hastanenin morgunda karıştığı ortaya çıktı. Gültekin Ailesi de defin için Kabasakal Mezarlığı'na gittikleri sırada gelen telefonla cenazelerin karıştığını öğrendi. Ailenin bir yakını sosyal medya hesabından "AdanaAdliyesi'nde yapılan tören,diğer naaşa yapılmış oldu.Ölüye karşı saygınız olsunbari" diyerek duruma tepki gösterdi. Hastanenin yönetimi ise karışıklığın sorumlusunun aileler olduğunu öne sürdü.
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