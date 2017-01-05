Canına kıydı

İstanbul Silivri'de "Cazgır Recep" olarak tanınan Kırkpınar cazgırı Recep Koşan'ın esnaf oğlu Fahrettin Koşan (54) intihar etti. Emek Sokak'ta geçen hafta oturdukları binanın 4'üncü katından atlayan Koşan, olay yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası Koşan'ın cenazesi, geçen 31 Aralık'ta toprağa verildi.



Barış SÖZAL