Büşra bulundu

TOKAT'ın Niksar İlçesi'nde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Büşra Erdoğan (22), 11 gün önce sırra kadem bastı. Ailesi polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Ancak tüm aramalara rağmen genç kız bulunamadı. Kayıp Büşra'nın fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı. Fotoğrafının internette kayıp ilanı ile verildiğini gören Büşra Erdoğan dün Amasya'da ortaya çıktı. Amasya Ahmet Özbey Karakolu'na giden Büşra, kayıp olmadığını kendi isteğiyle Amasya'ya gittiğini anlattı. Amasya polisi, Niksar polisiyle irtibata geçerek durum hakkında bilgilendirme yaptı.