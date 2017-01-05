Bu nasıl anne

Kayseri'de 7 gün önce vatandaşlar cami tuvaletinde 10 aylık bebek buldu. Kamera kayıtlarını inceleyen polis kısa sürede bebeğini terk eden anne Gülhatmi Yan'ı (28) bularak gözaltına aldı. 4 kez evlenip 5 çocuk doğurduğu öğrenilen genç kadının çocuklarından 3'ünü babalarına, birini ise evlatlık verdiği ortaya çıktı. 28 Aralık günü Kurşunlu Cami tuvaletinden gelen ağlama sesi üzerine tuvalete giren bir vatandaş, tuvalete terk edilmiş 10 aylık erkek bebek buldu. Olayın polise ihbar edilmesinin ardından bebek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınarak yuvaya yerleştirildi. Polis, bölgede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek bebeği terk eden anneyi kısa sürede buldu. Yeşilhisar İlçesi'nde oturduğu öğrenilen anne Gülhatmi Yan, gözaltına alındı.



'PİŞMANIM GERİ VERİN'

İfadesi alınan Gülhatmi Yan, bebeğini geçim sıkıntısı nedeniyle tuvalete terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Kızıyla birlikte gelen Gülhatmi Yan'ın babası ise kızını yalanlayarak "Bizim maddi durumumuz iyi. Kızımın bebeğini terk ettiğini söyleyince çok kızdım" dedi. Bugüne kadar ikisi gayri resmi 4 evlilik yaptığı ortaya çıkan genç kadının, ilk evliliğinden olan bebeğini ayrıldığı kocasına, ikinci evliliğinden olan iki bebeğinden birini kocasına ikincisini evlatlık olarak, 3'üncü kocasından olan iki bebeğinden birini de yine kocasına verdiği öğrenildi. Kendisiyle kalan 10 aylık Yusuf bebeğe de bakmak istemeyen vicdansız anne oğlunu Kurşunlu Cami tuvaletine bıraktı. İfadesinde bebeğini bıraktığı için pişman olduğunu ve geri almak istediğini belirten Gülhatmi Yan hakkında aile yükümlülüklerini yerine getirmeme suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.



Ali ALTUNDAŞ