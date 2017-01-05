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Bu illerde okullara

Türkiye'nin bazı bölgelerinde devam eden nedeniyle tatil haberleri gelmeye devam ediyor. İşte okulların 06 Ocak 2016 Cuma günü tatil olduğu iller...

Bu illerde okullara kar tatili

ÇORUM
Çorum'un Bayat ve İskilip ilçelerinde, nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Bayat ve İskilip ilçelerindeki okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Bu ilçelerde, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ÇANKIRI
Çankırı'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ilgaz, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş, Orta, Şabanözü, Eldivan, Kızılırmak ve Korgun ilçelerinde okulların 6 Ocak Cuma tatil edildiği belirtildi.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe 21:23
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