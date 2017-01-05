Keçiören Metrosu açıldı

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

Bugün nüfusu 1 milyonu bulan Keçiören'in heyecanla beklediği bir hizmeti, Keçiören Metrosu'nun açılışını yapıyoruz. Geçtiğimiz mayıs ayında Osmanlı Çarşısı'nın, ağustosta Keçiören Metrosu'nun test sürüşünü, daha sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın açılışını yaptık. Bu bölgenin trafik yükünü hafifletecek, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak eseri açıyoruz. Bu metro biraz uzadı, başlamasıyla bitmesi 13 yılı buldu.

9 kilometrenin üzerinde bir hat. 9 durağı var, günde 50 bin yolcu taşıyacak. Ulaştırma Bakanı iken buraya test sürüşüne geldiğimde gençler arasında "Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin" ifadeleriyle mizah konusu olmuştu. Gençler artık yeni bir slogan bulsun. Çünkü Keçiören Metrosu bitti. Keçiören Metrosu'nun ilk durağı olan Gazino durağının adı Şehitler Durağı, meydanın adı da Şehitler Meydanı oldu.

Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük, milleti birleştirdik. Havayolunu halkın yolu yaptık. Bugün artık bütün vatandaşlarımız uçakla seyahat etmenin rahatlığını yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Türkiye'nin hızlı tren özlemini de gerçeğe dönüştürdük. Böylece Türkiye'nin 14 büyükşehrini, Türkiye'nin başkentiyle birleştirmiş olacağız.

Ankaralılar dünyanın önemli bir başkentinde yaşadıklarını anlıyorlar. Ankara bu projelerle dünya şehirleri arasında hak ettiği yeri alacaktır.

Bu yıl içerisinde en büyük dönüşümü yine Ak Parti iktidarında milletinin desteğiyle değiştireceğiz. Anayasada yapacağımız değişiklikle vesayet tarihe karışacak. Yeter artık söz milletindir. Milletinin kararını üzerinde başka hiçbir karar tanımıyoruz.