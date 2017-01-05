Yıldırım: Bu bir bitişin arifesidir

Başbakan Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısı sonrası incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Yıldırım'ın İzmir'de havalimanında açıklama yaptı.



"Ele geçirilen mühimmata baktığınız zaman olayın büyük bir şey olduğunu anlıyoruz. Kazara başarılı olsaydı büyük bir felaket yaşanacaktı. Ancak özellikle polisimiz büyük bir kahramanlık göstermiştir. Ve İzmir'imizi, birçok masum sivili büyük bir felaketten döndürmüştür. Bu vesiyleyle kahraman polislerimize, gerek şehit olan gerekse bu alçakları etkisiz hale getiren diğer polis kardeşlerimize, İzmir Emniyet Teşkilatımıza teşekkür ediyoruz"

"ALÇAK ÖRGÜTLER VARDİYALI ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR"

"Yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Bu operasyonda kahramanlık gösteren polis arkadaşlarımızı da görmüş olacağız. Ben tekrar hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. İzmir'imize ve ülkemize geçmiş olsun. Milletimiz bilmelidir ki biz bu ülkeyi bölmek isteyen, bu milletin kardeşliğini bozmak isteyen her kim olursa olsun, asla bunu başaramayacaktır. Milletimiz kardeşliği birliği beraberliği bozanlara katiyen prim vermiyor. Ama görüyoruz ki son zamanlarda Türkiye'nin başını ağrıtan, enerjisini azaltan bu alçak örgütler vardiyalı çalışmaya başladılar. 8 saat biri çalışıyor, görevi diğerine veriyor, 24 saat 3 vardiya esasıyla çalışıyorlar. Bu da terörün ideoloji, kutsalı hiçbir değeri olmadığını gösteriyor."

"BU BİR BİTİŞİN ARİFESİDİR"

"Bir olayı DEAŞ yapıyor, bir sonrakini PKK yapıyor, sonra sıra sende diyor FETÖ yapıyor ve böylece marifetlerini ortaya koyuyorlar. Bu bir bitişin arifesidir. Milletimiz bunu bilmelidir. Fedai eylemlerini, asimetrik saldırılarını da bundan sonra yapma gayreti içerisinde olacaklar. Bizim güvenlik güçlerimiz bunlara nefes aldırmayacak. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadele, ama bunun mutlak galibi Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşlarımız normal hayatın akışını değiştirmesin. Bunu yaparlarsa terör örgütlerinin emellerine hizmet etmiş olurlar."