Başbakan Yardımcısı Kaynak: Terörist muhtemelen bir Uygur

AHaber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Reina teröristinin kimliğinin güvenlik güçlerince bilindiğini söyledi. Kaynak, teröristin uyruğunun ise muhtemelen bir Uygur olduğunu ifade etti.
Veysi Kaynak'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle oldu:
Ortaköy'deki saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Modern Türkiyeyi bilen ve yeni yıla Türkiye'de girmek isteyen yabancı turistlerimiz maalesef hayatını kaybetti. Olayı incelediğinizde planın üzerinde çalışıldığı anlaşılıyor. Teröristin kimliği güvenlik güçlerince belirlenmiş vaziyette. Muhtemel olabileceği yerlerde belirlenmiş vaziyette. Bağlantıları da belirlenmiş vaziyette. Yurt dışına kaçma ihtimaline karşılık havalimanlarında yoğun güvenlik önlemlerini aldık. Özel yetiştirilmiş bir hücre elemanı olduğunu anlamak mümkün.
İKİ TERÖRİST İHTİMALİ
Bu ihtimallerin hepsi araştırılıyor. Ama fiilen eylemi tek kişinin gerçekleştirdiği aşikar. Tek bir silahtan atılan kurşunlarla bu katliam yapılmıştır. Terörist muhtemelen bir Uygur.
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ALLAH oyun yapanları görür ve inşaallah bu emperyalist adilerinede cezasını verecektir.göster bize GÜZEL ALLAHIM
Teröristin uyruğu kadar ; kimlerin ,hangi ülkelerin bu teröristleri maşa olarak kullandığına bakmak lazım , ortada bir gerçek varsa o da emparyalist güçlerin terörle beslendiği ve el altından teröre destek verdiğidir. Terörü besleyenlere lanet olsun, Terörün önlenmesinin tek çaresi , ülkeler arasında barışçı ve insancıl kültürel alışverişin geliştirilmesi , hep uyanık olunması gerektiğidir.
yine bir dost bilinen ulke uygur turku veya baska bir uyruklu ola bilir kotusu dost bilinenin aci vermesi
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