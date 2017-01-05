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Başbakan Yardımcısı Kaynak: Terörist muhtemelen bir Uygur

'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı , Ortaköy'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin Uygur olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Bakan teröristin uyruğunu açıkladı

'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı , teröristinin kimliğinin güvenlik güçlerince bilindiğini söyledi. Kaynak, teröristin uyruğunun ise muhtemelen bir Uygur olduğunu ifade etti.

Veysi Kaynak'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle oldu:
Ortaköy'deki saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Modern Türkiyeyi bilen ve yeni yıla Türkiye'de girmek isteyen yabancı turistlerimiz maalesef hayatını kaybetti. Olayı incelediğinizde planın üzerinde çalışıldığı anlaşılıyor. Teröristin kimliği güvenlik güçlerince belirlenmiş vaziyette. Muhtemel olabileceği yerlerde belirlenmiş vaziyette. Bağlantıları da belirlenmiş vaziyette. Yurt dışına kaçma ihtimaline karşılık havalimanlarında yoğun güvenlik önlemlerini aldık. Özel yetiştirilmiş bir hücre elemanı olduğunu anlamak mümkün.

İKİ TERÖRİST İHTİMALİ
Bu ihtimallerin hepsi araştırılıyor. Ama fiilen eylemi tek kişinin gerçekleştirdiği aşikar. Tek bir silahtan atılan kurşunlarla bu katliam yapılmıştır. Terörist muhtemelen bir Uygur.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe 13:05
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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misafir misafir

ALLAH oyun yapanları görür ve inşaallah bu emperyalist adilerinede cezasını verecektir.göster bize GÜZEL ALLAHIM

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.01.2017 14:57
Vatandaş Vatandaş

Teröristin uyruğu kadar ; kimlerin ,hangi ülkelerin bu teröristleri maşa olarak kullandığına bakmak lazım , ortada bir gerçek varsa o da emparyalist güçlerin terörle beslendiği ve el altından teröre destek verdiğidir. Terörü besleyenlere lanet olsun, Terörün önlenmesinin tek çaresi , ülkeler arasında barışçı ve insancıl kültürel alışverişin geliştirilmesi , hep uyanık olunması gerektiğidir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 05.01.2017 14:36
azab azab

yine bir dost bilinen ulke uygur turku veya baska bir uyruklu ola bilir kotusu dost bilinenin aci vermesi

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evet1
hayır0
cevapla 05.01.2017 14:11
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