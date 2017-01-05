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Balıkçıların gözdesi Pelikan Abbas

Balıkçıların gözdesi Pelikan Abbas
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 yıl önce yat limanına sığınan pelikan, limanın maskotu oldu. Balıkçılar, besledikleri pelikana 'Abbas' adını verdi. İsmine alışan ve çağırınca balıkçılara doğru yönelen Abbas, herkesin gözdesi oldu. Pelikanın kendilerine alıştığını belirten balıkçı Mehmet Bostancı, "Bizi görünce kanat çırpıyor. Burayı yuva olarak benimsedi" dedi.
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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