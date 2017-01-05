Balıkçıların gözdesi Pelikan Abbas

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 yıl önce yat limanına sığınan pelikan, limanın maskotu oldu. Balıkçılar, besledikleri pelikana 'Abbas' adını verdi. İsmine alışan ve çağırınca balıkçılara doğru yönelen Abbas, herkesin gözdesi oldu. Pelikanın kendilerine alıştığını belirten balıkçı Mehmet Bostancı, "Bizi görünce kanat çırpıyor. Burayı yuva olarak benimsedi" dedi.