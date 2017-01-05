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Bakanlıktan o iddialara yalanlama

yetkilileri, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına siber saldırıda bulunulduğu iddialarını yalanladı.

Bakanlıktan o iddialara yalanlama

yetkilileri AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısının ardından bazı basın yayın organlarında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik siber saldırı gerçekleştirildiği iddialarının yer aldığını belirtti.

Yetkililer, "Söz konusu haberlerde yer alan iddialar asılsızdır ve gerçek dışıdır. Gerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesine gerekse bilişim sistemine herhangi bir siber saldırı olmamıştır." dedi.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe 21:02
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