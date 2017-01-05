Yol Durumu
  1. Bakanlıktan o iddialara yalanlama
  2. FETÖ'nün "yargı imamları" tutuklandı

Asker eşlerine operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 sorularının çalınmasıyla ilgili yürütülen kapsamında, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir öğretmen gözaltına alındı.

Asker eşlerine KPSS operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 sorularının çalınmasıyla ilgili yürütülen kapsamında, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir öğretmen gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, soruşturma kapsamında, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçaklık Büro Amirliği ekipleri, öğretmen Ü.E.'yi (35) gözaltına aldı.

Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesinde öğretmenlik yaptığı belirlenen Ü.E'nin eşinin binbaşı olduğu ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) üye olmaktan meslekten ihraç edilerek tutuklandığı bildirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ü.E'nin, Marmaris'teki işlemlerinin ardından, Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen 105 askerin eşine yönelik 31 ilde operasyon başlatılmıştı.
Etiketler: , ,
  • 05 Ocak 2017, Perşembe 20:37
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar