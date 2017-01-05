Yol Durumu
  1. Bakan teröristin uyruğunu açıkladı
  2. Yunanistan'daki darbeciler hakkında kritik gelişme

'ın iptal edildi

Terör örgütü PKK lehine ve Türkiye karşıtı yazılarıyla bilinen sözde gazeteci 'ın iptal edildi.

PKK sevici Amberin Zaman için harekete geçildi

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM), 'ın, milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara sempatisi ve desteğinin tespit edilmesi nedeniyle milli güvenlik politikası gereği iptal edildi.

BYEGM'den yapılan yazılı açıklamada, Zaman'ın yurt dışında çeşitli mecralarda her fırsatta Türkiye aleyhine yazılar kaleme aldığı, yazılarıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek kutuplaşmaya neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, Zaman'ın, Ortaköy'deki terör saldırısı sonrası da sosyal medyadan "IŞİD karşısındaki en etkili güç, Suriyeli Kürtler. İster hain diyebilirsiniz ne isterseniz diyebilirsiniz ama gerçek bu. YPG ve SDG, IŞİD'e karşı en etkin güç olduğu için ABD işbirliğini onlarla yapıyor ama bunu söyleyince hain sayılıyorsun. IŞİD'e karşı en etkin güç olan YPG ve SDG'ye saldırmaya devam edilecek mi acaba?" paylaşımıyla terör örgütüne yönelik sempatisini açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.

Amberin Zaman'ın, gerçek dışı değerlendirmelerde bulunarak Türkiye aleyhtarı propaganda yaptığı belirtilen açıklamada, "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara sempatisi ve desteğinin tespit edilmesi nedeniyle milli güvenlik politikası gereği basın kartı iptal edilmiştir." denildi.
Etiketler: ,
  • 05 Ocak 2017, Perşembe 12:43
YORUMLAR 15 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (15 yorum)
ONUR ONUR

FATİH PORTAKAL TUTUKLANMALI

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 05.01.2017 15:36
osman osman

Neden?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.01.2017 16:04
emre emre

ajan bu gazeteci müsfetesi

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 05.01.2017 15:35
mustafa mustafa

türkiyenin ekmeğini ye türkiyeye hainlik yap şerefsiz pislik tutuklayın bu kkadını

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 05.01.2017 15:35
ilker ilker

yetmez tutuklayın bu karıyı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 05.01.2017 15:34
ilker ilker

hain..............

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 05.01.2017 15:33
Haberin tüm yorumlarını okuyun (15 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar