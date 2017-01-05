Altın kalpli!

Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan Gökçer Korkmaz, okulunu bırakıp, hayatını sokak hayvanlarına adadı. Hayvan severler ise bu gence adeta yardım yağdırdı. Akdeniz Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, 'Gökçer Korkmaz Hayvanseverler Kumbarası' kampanyası başlattı. Topladıkları yardımlarla aldıkları mamaları, Korkmaz'a teslim etti. Korkmaz, yapılan yardım için çok mutlu olduğunu söyledi.