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Albayrak: Şer odaklarının emellerini boşa çıkaracağız

, İzmir'deki terör saldırısını lanetleyerek, "30 yıldır, türlü örgütler ile bu ülkeyi durdurmaya çalışan şer odaklarının emellerini kahraman milletimizin feraseti ile boşa çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Albayrak: Şer odaklarının emellerini boşa çıkaracağız
Albayrak, Twitter hesabından İzmir'deki terör saldırısına ilişkin mesaj yayımladı. Albayrak, "Hain teröristlerin İzmir'de gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyorum. Kahraman polisimiz Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet diliyorum. 30 yıldır, türlü örgütler ile bu ülkeyi durdurmaya çalışan şer odaklarının emellerini kahraman milletimizin feraseti ile boşa çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe 22:27
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