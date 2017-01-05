Aile boyu dehşet

Emekli olan Ali Ragıpoğlu (53) bir ay önce İstanbul'dan memleketi Trabzon'a gitti. Köydeki araziye ev yapmak istedi. Aile fertleri arasında tartışma çıktı. Cinnet getiren adam, 80 yaşındaki annesi Zehra ile kardeşleri Ahmet, Elmas ve bedensel engelli kız kardeşi Asuman Ragıpoğlu'na kurşun yağdırdı. Yaşlı kadın ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Korkunç bir katliama imza atan Ragıpoğlu, polise giderek teslim oldu. Koyuncular mahalle muhtarı Sinan Kanca, yaptığı açıklamada "Yaşanan resmen vahşet böyle bir şey olmaz. Olaydan sonra bir yakınını arayıp Sürmene ilçe merkezine inmiş ve olayı gerçekleştirdiği tüfekle polise teslim olmuş. 2 gün önce de hastanede tedavi gören annesini hastaneden çıkarmış" dedi. İfadesine başvurulan Ragıpoğlu'nun hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.