Aile boyu dehşet

Emekli olan Ali Ragıpoğlu(53) bir ay önce İstanbul'danmemleketi Trabzon'agitti. Köydeki araziye ev yapmakistedi. Aile fertleri arasındatartışma çıktı. Cinnet getirenadam, 80 yaşındaki annesiZehra ile kardeşleri Ahmet,Elmas ve bedensel engelli kızkardeşi Asuman Ragıpoğlu'nakurşun yağdırdı. Yaşlı kadınve 3 çocuğu hayatını kaybetti.Korkunç bir katliama imzaatan Ragıpoğlu, polise giderekteslim oldu. Koyuncularmahalle muhtarı Sinan Kanca,yaptığı açıklamada "Yaşananresmen vahşet böyle bir şeyolmaz. Olaydan sonra bir yakınınıarayıp Sürmene ilçe merkezineinmiş ve olayı gerçekleştirdiğitüfekle polise teslimolmuş. 2 gün önce de hastanedetedavi gören annesinihastaneden çıkarmış" dedi.İfadesine başvurulan Ragıpoğlu'nunhiçbir şey hatırlamadığınısöylediği öğrenildi.
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