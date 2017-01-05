ABD açık açık darbeyle tehdit etti!

Amerikan Büyükelçiliği, İzmir saldırısının ardından Twitter hesabı üzerinden, 70'li yılların başında Başbakanlık yapan İsmail Nihat Erim'in, ABD Başkanı Richar Nixon ile Beyaz Saray'da resmi devlet yemeğinde bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Türkiye'yi askeri vesayet olmadan kontrol edemeyeceğini bilen ABD'nin bu fotoğrafla, '71 darbesinin Başbakanı Erim'le güzel günlerimiz olmuştu' mesajı verdiği aşikar.

SUİKASTE UĞRAYAN İLK VE TEK BAŞBAKAN

Amerikalılar Nihat Erim fotoğrafıyla mesaj veriyorlar. Erim, suikaste uğrayarak öldürülen tek başbakandır. 12 Mart muhtırasından sonra ara rejim başbakanı olmuştu. Deniz Gezmiş ve arkadaşları onun zamanında asıldı. Daha sonra THKPC tarafından 19 Temmuz 1980 yılında Dragos'ta öldürüldü. Bu durum yeni darbeyi de hızlandırdı.



SUİKAST DARBEYE GİDEN SÜRECİ HIZLANDIRMIŞTI

19 Temmuz 1980 tarihinde gerçekleştirilen Nihat Erim suikasti, 12 Eylül 1980 darbesine giden süreçte önemli dönemeçlerden biri olarak kabul ediliyor.







ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN PAYLAŞIMINA SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

