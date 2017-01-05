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2 na alındı

Adliyesi önündeki terör sına ilişkin 2 kişi na alındı.

2 şüpheli gözaltına alındı
Adliyesi önünde gerçekleşen terör sının ardından yürütülen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, 2 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

Bu arada ekipleri, adliye yakınlarında kontrollü patlatılan otomobilin, lerin saldırı sonrası kaçmak için önceden hazırladıkları araç olabileceği üzerinde duruyor.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe 19:57
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