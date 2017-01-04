Zırhlı koruma

Başbakanlık tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi. Mercedes marka zırhlı aracın 4,5 ton ağırlığında olduğu belirtilirken, aracın daha önce Başbakan Yardımcısı NurettinCanikli tarafından kullanıldığı öğrenildi. Bu arada Almanya'dan kiralanan aracınbir süre önce Başbakanlık tarafındansatışının da alındığı belirtildi. Aracın ruhsat ve plaka işlemlerinin sürdüğü, bunların tamamlanmasının ardından da Kılıçdaroğlu'nun talimat vermesiyle hizmete gireceği açıklandı.
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