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Zırhlı koruma

Genel Başkanı ’na ‘suikast’ tehditleri nedeniyle zırhlı Mercedes tahsis edildi

Zırhlı koruma
Başbakanlık tarafından Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi. Mercedes marka zırhlı aracın 4,5 ton ağırlığında olduğu belirtilirken, aracın daha önce Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından kullanıldığı öğrenildi. Bu arada Almanya'dan kiralanan aracın bir süre önce Başbakanlık tarafından satışının da alındığı belirtildi. Aracın ruhsat ve plaka işlemlerinin sürdüğü, bunların tamamlanmasının ardından da Kılıçdaroğlu'nun talimat vermesiyle hizmete gireceği açıklandı.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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