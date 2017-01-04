Viranşehir’de 2 intihar

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi, 2 intiharla sarsıldı. Suriye'deki iç savaştan kaçıp Viranşehir'deki çadır kente yerleşen İbrahim İdris (15), kendisini iple tavana astı. Suriyeli gencin cesedi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Viranşehir'deki ikinci intihar olayı ise Şırnak Mahallesi'nde yaşandı. Bunalıma girdiği ileri sürülen Sevim Cinkılıç(22), oturduğu 3 katlı binanın çatısından kendisini boşluğa bıraktı. Cinkılıç, tümmüdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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