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Viranşehir’de 2 intihar
Şanlıurfa'nın İlçesi, 2 la sarsıldı. Suriye'deki iç savaştan kaçıp Viranşehir'deki çadır kente yerleşen İbrahim İdris (15), kendisini iple tavana astı. Suriyeli gencin cesedi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Viranşehir'deki ikinci intihar olayı ise Şırnak Mahallesi'nde yaşandı. Bunalıma girdiği ileri sürülen Sevim Cinkılıç (22), oturduğu 3 katlı binanın çatısından kendisini boşluğa bıraktı. Cinkılıç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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