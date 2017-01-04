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Terörist '' timinden iddiası

Yılbaşı gecesi 'de bulunan bir gece kulübünü basarak 39 kişiyi katleden teröristin terör örgütü 'ın seçkin militanlarından oluşan ‘’ timine mensup olduğu iddia edildi. Söz konusu terör timi Orlando ve Nice’de kanlı eylemleri de düzenlemişti.

Terörist yalnız Kurt timinden iddiası

Reina canisinin gittiği restoranla ilgili olarak, 570 kişinin parmak izlerinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldüğü ve ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Yaralılarla birlikte parmak izi ve ifadeleri alınanların sayısı, 600'ü geçti. Kamera görüntüleri ve fotoğrafları ortaya çıkan saldırganın kimliğiyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, Uygur Türkü olduğu üzerinde duruluyor. Habertürk'ün haberine göre, saldırganın terör örgütü 'ın özel ve seçkin eğitimli militanlarından oluşan '' timinin üyesi olduğu öne sürülüyor.

DEAŞ'ın 'Yalnız Kurt' ismini verdiği saldırı timi, Orlando ve Nice'de kanlı eylemler düzenlemişti.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba 09:05
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