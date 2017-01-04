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Tepki çeken özçekim

Tepki çeken özçekim
İngiliz reality şov programı 'The Geordie Shore'un yıldızı , ölüm döşeğinde olan büyükannesiyle hastane odasında selfie çekti. Yaşlı kadının hayatını kaybetmesinden sonra da fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp altına, "Huzur içinde yat nineciğim. Seni çok seviyorum. Asla unutmayacağım" yazdı. Tepki çekince İnstagram'ındaki fotoğrafı sildi.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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