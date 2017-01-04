Sırtındaki çuvalı attı

İzmir'de yaşayan ev hanımı ve üç çocuk annesi Ayşe Kuyucu, eşinin kıskançlıkları nedeniyle kapının önüne bile çıkamazken şimdi dünyayı gezen bir seyyaha döndü. 60 yaşındaki Ayşe teyze kendi deyimiyle 'Özgür Kız' oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra 10 yılda 25 ülkeyi gezen Ayşe teyze, o ülkelerde çektirdiği fotoğrafların bulunduğu makineyi kaybedince bir anda Türkiye tarafından tanındı. Artık ünlü bir gezgin olan Kuyucu, Samsun'da bıçak altına yattı. Sırtındaki yağları aldırdı. Ameliyat öncesi operasyon hakkında bilgi veren estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doç.Dr. Hayati Akbaş, "Ayşe teyzenin sırt bölgesinde iki taraflı yağ birikimi mevcut. Bu aşağıya doğru yaptığı baskı ile rahatsızlık ve ağrı hissi veriyor. Gerekli analizleri ve tetkikleri yaptıktan sonra bunun yağ birikintisi olduğuna karar verdik. Tedavi olarak da liposuction yöntemini tercih ettik. Operasyonla yağ birikimini sırt bölgesinden uzaklaştırdık ve orayı normal bir sırt haline getirdik" dedi.
YAĞLARINI YAKTIRDI
Yağlarından kurtulan Ayşe teyze, "Ayakta çok kaldığımzaman sırtlarım ve belimağrıyordu. Sırtımdaki yağıçuval gibi taşıyordum. Şimdi bu çuvaldan kurtuldum. Çok mutluyum" dedi. Ayşe teyze, "Çocukluğumdan beri hayalim İspanya, Çin ve Japonya'yagitmek. İspanya çok cezbedici bir ülke. Orada Arap, Endülüs, İspanya ve Osmanlı kültürü bir arada olduğu için bana cazip gelmiştir. Japonlarla Çinliler'in çok çalışkan bir ırk olduğu ve çok saygılı bir toplum oldukları beni cezbetmişti. İyileşince buraları da gezersem çocukluk hayalimi gerçekleştirmiş olurum" ifadelerini kullandı.
AYAKTA ÇOK ZOR DURUYORDU
Ameliyata girerken oldukça mutlu görünen Ayşe Kuyucu, "Özgür kız" olmaya devam edeceğini söyledi. Yeni gezi programının hazır olduğunu bildirdi.
10 yılda 25 ülkeyi gezen Ayşe Kuyucu, Pisa Kulesi önünde verdiği bu pozla gündeme geldi. Yeni ufuklara yelken açacağını söyledi.
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