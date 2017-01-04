Sınır kapılarında geniş güvenlik önlemi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarının girişlerinde kontrol noktaları oluşturdu, uzun namlu silahlarla kontrollere başladı.
Gümrüklerde görevli polis ekipleri de ellerinde teröristin fotoğraflarıyla kontrollerini sürdürüyor.
Ayrıca teröristin fotoğrafları pasaport kontrol peronlarına asıldı.
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