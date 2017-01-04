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Sınır kapılarında geniş güvenlik önlemi

İstanbul 'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör sını gerçekleştiren teröristin yurt dışına kaçma girişiminde bulunma ihtimali nedeniyle 'deki sınır kapılarında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sınır kapılarında geniş güvenlik önlemi

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarının girişlerinde kontrol noktaları oluşturdu, uzun namlu silahlarla kontrollere başladı.

Gümrüklerde görevli polis ekipleri de ellerinde teröristin fotoğraflarıyla kontrollerini sürdürüyor.

Ayrıca teröristin fotoğrafları pasaport kontrol peronlarına asıldı.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba 18:14
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